Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря

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В России с 15 декабря может стать обязательной маркировка вейпов. Соответствующий проект в настоящее время находится на согласовании в правительстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В минувшем августе министерство опубликовало проект, согласо которому обязательная маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться в России с 1 ноября. В Центре развития перспективных технологий, выступающем в качестве оператора системы электронной маркировки, сообщили, что такое решение даст возможность очистить отечественный рынок от нелегальной продукции, это приведет к росту доходов в бюджет.

Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом маркировке не будут принадлежать многоразовые электронные устройства, нагревающие указанные жидкости или генерирующие их, например, аэрозоль.

По даннмы заместителя руководител Минпромторга Василия Шпака, потери бюджетной системы страны из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать 65 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила ввести маркировку фармацевтических субстанций, из которых изготавливаются лекарственные препараты.Профильным ведомствам предлагается фиксировать движение субстанций в особой информационной системе, чтобы обеспечить контроль за их происхождением и предоставлять фармпроизводителям полный цикл преференции при госзакупках.