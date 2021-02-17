«Лжец»: Соловьёв ответил на обвинение Рашкина

https://static.news.ru/photo/131d1a00-7102-11eb-b40d-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Совет Федерации/flickr.com

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слова депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, который обвинил его в реабилитации нацизма.

Он просто лжец. Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю, — возмутился журналист.

Он отметил, что в его словах и близко не было реабилитации нацизма. Соловьёв подчеркнул, что его слова вырвали из контекста, передаёт URA.RU.

Напомним, Соловьёв в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистов Адольфом Гитлером, явно в пользу последнего. Журналист назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку словам телеведущего Владимира Соловьёва о Гитлере. Журналист назвал его «смелым человеком».

В прошлом году Рашкин направил запрос генпрокурору с просьбой дать правовую оценку предложению телеведущего Дмитрия Киселёва о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».