https://static.news.ru/photo/4472a308-50cf-11ea-8b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Памятник иранскому генералу Касему Сулеймани появился на юге Ливана. Военизированная шиитская организация и партия «Хезболлах» приурочила открытие ко Дню павших военных командиров.

Этой варварской расправой [президент США Дональд. —NEWS.ru] Трамп объявил нам войну, и единственным ответом в такой ситуации может быть только повсеместное народное сопротивление, — цитирует ТАСС лидера партии Хасана Нарсулла.

Шиитский политик заявил, что убийство Сулеймани стало первым «прямым вызовом силам, которые противостоят планам Америки и Израиля на Ближнем Востоке». Второй преступной атакой Нарсулла назвал американо-израильский вариант урегулирования палестинского вопроса, который Трамп назвал «сделкой века» и представил в январе.

Как писал NEWS.ru, Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции, которое проводило спецоперации за границей. Его убили военные США возле багдадского аэропорта.

Иран ответил массированным ракетным ударом по американским базам в Ираке. Пострадали более 100 военнослужащих США.