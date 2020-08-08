Ливан выразил благодарность России за оперативную помощь

https://static.news.ru/photo/5b51c508-d979-11ea-819a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Власти Ливана выразили благодарность России за помощь в устранении последствий взрыва в порту Бейрута. Соответствующее заявление сделал министр информации ближневосточного государства Маналь Абдессамад.

Абдессамад поблагодарила Россию за её оперативную поддержку начиная с первых часов и за предоставление пяти самолётов с помощью, — отметил чиновник.

Российская сторона заявила, что является для Ливана братской и дружественной страной.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин предложил СБ РФ рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.