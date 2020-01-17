https://static.news.ru/photo/d308f972-394c-11ea-b6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Claßen/imagebroker.com/Global Look Press

Доля россиян, считающих нормальной жизнь лучше, чем у большинства окружающих, выросла с 42% до 51% за последние 12 лет, следует из опубликованных результатов исследования Левада-Центра.

Социологи отметили, что запрос на улучшение качества жизни больше проявляется среди молодых, чем среди представителей «более конформного» старшего поколения.

Доля тех, кто считает, что нормально жить, как большинство окружающих, изменилась незначительно — с 42% до 45%. В 2007 году сразу 16% опрощенных не смогли ответить, какую жизни считать нормальной. В декабре 2019-го лишь 4% не смогли определиться с ответом.

Левада-Центр отметил, что сторонники «Единой России», ЛДПР и КПРФ распределились похоже среди разных категорий опрошенных. Доля тех, кто собирается пропустить выборы в Госдуму, оказалась на 20% выше среди желающих лучшей жизни — 58% против 38%.

Как писал NEWS.ru, сразу 43% опрошенных россиян заявили, что стали жить хуже в 2019 году. Лишь 13% заметили улучшения в жизни.