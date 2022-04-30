Легкая ракета «Ангара-1.2» впервые вывела военный спутник на орбиту Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» впервые вывела военный спутник на орбиту

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Впервые запущенный лёгкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в интересах минобороны РФ спутник успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство. Старт ракеты состоялся 29 апреля в 22:56 по московскому времени.

Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 по Москве и в расчетное время выведен на целевую орбиту, — сообщили в Минобороны.

Там также добавили, что спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555».

С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают нормально.

Ранее сообщалось, что в американской Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Ракета должна вывести на орбиту 53 аппарата, которые войдут в сеть интернет-спутников. Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначена для предоставления широкополосного интернета в любой точке планеты.