Лавров: Россия примет меры, если идею о гарантиях безопасности отклонят

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры для устранения угроз национальной безопасности, если США и НАТО не примут предложения России. Он также подчеркнул, что новый вариант договорённостей не будет иметь схожести с предыдущими. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью РИА Новости.

Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности, — подчеркнул глава ведомства.

Он также отметил, что МИД России не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».

Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что новый вариант договорённостей не будет похож на «давно устаревший» документ об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), даже в модернизированной версии.

Ранее стало известно, что совещание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Соединённых Штатов. Ранее о намерении созвать совещание говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.