https://static.news.ru/photo/a9db6688-4dc5-11ea-975c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается по воле Вашингтона, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. По его мнению, США «связали руки» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Лавров отметил, что Украина не готова отвести войска от линии соприкосновения с силами самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, потому что урегулирование конфликта противоречит политическим интересам США.

Российский министр добавил, что несмотря на внешнее давление, Зеленский сделал для мира в Донбассе больше своего предшественника Петра Порошенко. В официальном заявлении МИД признал, что «малыми шагами» удалось добиться «некоторых успехов», но раскритиковал Киев за агрессивные заявления.

Очередной раунд переговоров между украинским правительством, ДНР и ЛНР завершился 12 февраля. Как уточнила «Газета.Ru», стороны не смогли договориться об отводе войск на участке Октябрь — Гнутово.

Как писал NEWS.ru, Украина отказалась признавать любые выборы в Донбассе до восстановления контроля над границей с Россией.