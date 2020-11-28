Кудрин раскритиковал законопроекты о просвещении

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Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин раскритиковал инициативы депутатов Госдумы по ограничению просветительской деятельности и законопроекты об иностранных агентах.

Со свободами гражданскими не так всё здорово у нас в стране. В том числе и последние наши идеи депутатов и законодателей по ограничению просветительской деятельности, её контролю и регулированию, по новым поправкам по иностранным агентам, — цитирует РИА Новости Кудрина.

Выступая на гражданском форуме ОНФ он заявил, что проблема чрезмерного регулирования государством различных сфер жизни под предлогом безопасности сейчас встаёт в России полный рост. По его мнению, создание искусственных ограничений может принести больше вреда, чем пользы.

Самое опасное сейчас — создавать эти барьеры, на что претендует закон о просвещении. Я занимаюсь образованием и просвещением всю жизнь и не понимаю, о чём там может идти речь, как мы будем определять, что является пропагандой, а что нет, — подчеркнул Кудрин.

Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность». Сенаторы планируют предусмотреть возможность увольнения педагога в случае разжигания социальной, расовой или религиозной розни.

Как писал NEWS.ru, гражданам, которых признают иноагентами, может грозить заключение на срок до пяти лет за сбор «чувствительной» для России информации. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что парламентарии готовят соответствующие поправки в законодательство. Ранее в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий возможность признания иностранными агентами физлица, то есть простых граждан. Документ, подготовленный парламентариями, направлен для получения отзыва в Верховный суд.