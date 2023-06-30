Кто стоит за слухами об аресте Суровикина Западная пресса продолжает муссировать слухи об аресте генерала Сергея Суровикина

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

В современном геополитическом поле вдруг обозначилось несколько фигур, которые вроде как есть, но их некоторое время не видно. И вот вслед за таинственным исчезновением и сомнительным возникновением украинских генералов Залужного и Буданова у нас появился «исчезнувший с радаров» генерал Сергей Суровикин.

Генерал почти не виден

Самое примечательнее, что, если бы паблики не разгоняли неблагую весть о том, что Суровикин, «генерал Армагеддон, то ли находится в «Лефортово», то ли просто отстранен от исполнения своих прямых обязанностей и вынужден отвечать на неприятные вопросы военных следователей, то широкая общественность вообще не была бы в курсе якобы таинственных событий вкруг одной из самых значимых фигур СВО. Можно подумать, что Суровикин каждый день раздавал интервью или выходил с докладом о положении на ЛБС на Первом канале.

Между тем вслед за вбросом о неприятностях у одного из самых популярных генералов тут же была запущена легенда о его связи с Евгением Пригожиным. И версия о том, что Суровикин был якобы в курсе планов мятежников.

Дело дошло о того, что к разгону информации подключили даже британскую Financial Times. Известно, что политико-экономические кланы время от времени используют FT, когда нужно отмыть важную информацию, придав ей правдивое звучание. Как говорится, дорого, но надежно. Вот и на это раз кто-то решил зайти с известного козыря.

А разнобой информационных источников о местонахождении генерала придал еще и характер экспромта всей этой информационной операции.

Кто стоит за слухами об аресте Суровикина

Создается впечатление, что активный розыгрыш ситуации вокруг фигуры Сергея Суровикина служит одной цели: сохранению максимального уровня напряжения, возникшего после демарша ЧВК «Вагнер» в прошлую субботу. Чтобы такой атмосфере инспирируемого взаимного недоверия порешать, как у нас говорят, вопросы. В том числе, видимо, и кадровые. Недаром еще Талейран повторял, что революция — это просто сто тысяч вакансий.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Сергей Суровикин

Тем более понятно, почему ситуацию, якобы сложившуюся вокруг «генерала Армагеддона», так охотно подхватили на Западе сразу после появления первых вбросов. С одной стороны, разочарование, несбывшиеся надежды на то, что в России возникнет хаос, фронт рухнет. И коллективный Запад продиктует развороченной стране свои условия капитуляции. Не сложилось. С другой — желание все-таки что-то выжать из последствий попытки мятежа. Понятно, что фигура Суровикина, имя которого ассоциируется с созданием нескольких линий непреодолимой для СВУ обороны, вызывает особое раздражение у наших «уважаемых партнеров». И он стал первой целью информационных атак.

Но та же FT идет дальше и сообщает, что якобы не только Суровикин был в курсе планов мятежников, но и другие сотрудники спецслужб. Прямо намек на целесообразность широкой чистки. Провалился мятеж, но, может, хоть так удастся парализовать работу многих российских органов.

Выученный исторический урок

Кто-то уже сравнил такие вбросы с «планом Канариса». Это когда немецкая разведка через чехов подбросила Сталину компромат на якобы завербованных советских военачальников, что привело к известным репрессиям против армии. Но у нас-то есть тот исторический опыт, сын ошибок трудных.

Как накануне резонно заметил Серей Лавров: «Мы никому ничего не обязаны объяснять». Тем более что разворачивающиеся сейчас на глазах всего мира события во Франции куда больше напоминают попытку государственного переворота, чем демарш «Вагнера».

Наше же общество сдало очередной экзамен на общую психологическую устойчивость. Притом что никто еще не отменял и наше внутреннее соперничество кланов и групп интересантов, и внешнее давление. А значит, попытки некоторой дестабилизации будут продолжаться даже тогда, когда генерал Суровикин, живой и здоровый, появится в публичном пространстве.