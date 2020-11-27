Кто подсветил Москву: горение огней большого города

Сегодня, 27 ноября, Военно-Морской Флот РФ празднует 315-ю годовщину создания морской пехоты. Именно в этот день в 1705 году Пётр I приказал сформировать первый в России «полк морских солдат». Одна из главных задач морских пехотинцев на сегодняшний день — обеспечение безопасности военных объектов нашей страны.

С праздником их поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В ближайшее время, по его словам, морская пехота будет оснащена новыми образцами военной техники. Он поблагодарил ветеранов за то, что...