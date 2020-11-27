Кто подсветил Москву: горение огней большого города

Москву в ночное время начали освещать 27 ноября 1730 года. Императрица Анна Иоановна царствовала на троне в Петербурге, а Сенат издал указ, согласно которому зимой необходимо освещать Москву с помощью фонарей. Фонари из чугуна со стёклами и на столбах из дерева ставили приблизительно в 20 м друг от друга. Их размещали на улицах в Кремле, в Земляном и Белом городе, в Китай-городе и Немецкой слободе. Всё было оплачено из казны, но местное население должно было зажигать фонари и следить, чтобы они исправно работали.
До 1860 года светильники в фонарях были масляные. Потом их стали заменять на керосиновые. А через какое-то время началась установка газовых фонарей. Первую серию электрических фонарей смонтировали в 1883 году. Электрическое освещение появилось у Кремля, на набережной, далее, по причине коронации императора Александра II, осветили колокольню Ивана Великого и площадь у храма Христа Спасителя. 19 августа 1888 года постановлением министра внутренних дел на углу Георгиевского переулка и улицы Большая Дмитровка на землях, принадлежавших Священному синоду, началось строительство первой центральной электростанции. На её устройство было ассигновано 800 тысяч рублей. К 1895 году мощность Георгиевской станции достигла 1500 кВт. Годовая выработка электроэнергии составила 870 тыс. кВт/ч. Она вырабатывала постоянный ток напряжением 120 В и обслуживала 800 абонентов на расстоянии примерно в один километр. Помимо уличных фонарей крупнейшими потребителями электричества были Большой и Малый театры, а также Московский университет на Моховой.
Первое электрическое освещение на Красной площади (1896 год)
РИА Новости
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
mos.ru
Никольская улица
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Макет Москвы
Юлия Иванко/mos.ru
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Кузнецкий Мост
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столешников переулок
Ю. Иванко/mos.ru
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Большая Дмитровка
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Сергей Булкин/NEWS.ru
АГН «Москва»
Техническое обслуживание и промывка действующих газовых фонарей
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
mos.ru
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»