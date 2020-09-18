Кремль ответил на претензии Кудрина о недостаточной поддержке населения

Меры поддержки, которые приняли российские власти, чтобы поддержать жителей страны, были «тщательно выверенными» и эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал мнение главы Счётной палаты Алексей Кудрина, который считает, что населению и бизнесу можно было бы помочь и лучшим образом, например выделив больше денег, в частности из Фонда национального благосостояния.
Принятые меры в Кремле считают эффективными, своевременными и тщательно выверенными. Существует огромное количество стран, потративших больше денег, но это не привело к лучшему положению бизнеса, — цитирует представителя Кремля РБК.
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