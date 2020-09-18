Кремль ответил на претензии Кудрина о недостаточной поддержке населения

Парламентарии от ЛДПР направили на рассмотрение российскому правительству проект закона, который даст возможность освободить владельцев машин с синими проблесковыми маячками от взысканий, которые поступают из-за нарушений ПДД и фиксируются камерами во время выполнения служебного задания.

Как пояснили депутаты, этот законопроект прежде всего касается автомобилей оперативных служб. Их водители имеют право не соблюдать некоторые ПДД, когда находятся на службе. В этот момент они могут не обращать...