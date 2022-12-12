Космонавт Анна Кикина показала, как питаются на борту МКС

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Космонавт Анна Кикина показала, как члены российского экипажа питаются на борту МКС. Соответствующее видео появилось в соцсети на странице Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. На кадрах Кикина демонстрирует обеденный стол российских космонавтов с подогревателями пищи, сообщает «Сиб.фм».

Многие приборы на столе у космонавтов закреплены с помощью нитей, а для того, чтобы не улетали ложки на его поверхность был специально приделан перевернутый скотч.

Хочу показать вам наш стол обеденный, за которым мы принимаем нашу пищу. Это очень интересно. Никогда не задумываешься об этом пока не столкнешься с этим, — отметила Кикина.

В настоящее время на борту МКС находится российский экипаж в составе Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Анны Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом. Россиянка, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката перешли на борт Международной космической станции 7 октября. Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.

Как сообщалось, в конце октября Кикина подстригла на МКС своего коллегу Дмитрия Петелина. Известно, что космонавт стригся в невесомости впервые. Для стрижки в космосе она использовала специальную машинку с прикрепленным шлангом, которая засасывает волоски, не дает им разлететься по космической станции и залететь в вентиляцию, которая из-за этого может выйти из строя. Кадры стрижки космонавты записали на видео.