Коронавирус обнаружен как минимум у трёх участников делового форума, проходившего в одной из гостиниц Сингапура.
Вирус 2019-nCoV был обнаружен у двух граждан Южной Кореи и одного малайзийца, а всего в форуме приняли участие больше 100 человек,
Мы проинформировали зарубежных коллег о сложившейся ситуации, — заявили в Минздраве Сингапура.
Кроме того, ещё у четверых сингапурцев началась пневмония, вызванная неизвестной болезнью.
Отмечается, что администрация отеля Grand Hyatt Singapore, где проходил форум, заявила, что в здании проведена вся необходимая санитарная обработка.
Ранее NEWS.ru писал, что власти китайского Тайваня запретили въезд на остров жителям континентального Китая. Кроме того, порты острова с 6 февраля не принимают зарубежные круизные корабли.
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