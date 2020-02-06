https://static.news.ru/photo/5606ae82-48d9-11ea-b783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Коронавирус обнаружен как минимум у трёх участников делового форума, проходившего в одной из гостиниц Сингапура.

Вирус 2019-nCoV был обнаружен у двух граждан Южной Кореи и одного малайзийца, а всего в форуме приняли участие больше 100 человек, сообщил телеканал CNA.

Мы проинформировали зарубежных коллег о сложившейся ситуации, — заявили в Минздраве Сингапура.

Кроме того, ещё у четверых сингапурцев началась пневмония, вызванная неизвестной болезнью.

Отмечается, что администрация отеля Grand Hyatt Singapore, где проходил форум, заявила, что в здании проведена вся необходимая санитарная обработка.

Ранее NEWS.ru писал, что власти китайского Тайваня запретили въезд на остров жителям континентального Китая. Кроме того, порты острова с 6 февраля не принимают зарубежные круизные корабли.