Конюхов рассказал, как установил рекорд полета на воздушном шаре

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло установили новый мировой рекорд полета на воздушном шаре. 27 марта, вернувшись в Москву, Конюхов поделился историей их успеха, сообщает «Рент ТВ».

Россия — великая страна. Народ красивый и талантливый. Почему бы нам не попытаться? Мы наконец-то побили этот рекорд. 26 лет прошло, было много попыток. Это было крайне непросто, — заявил Конюхов.

Президент России Владимир Путин уже поздравил путешественников с установлением нового мирового рекорда. Он отметил стойкость и силу духа российских участников.

Помимо рекорда по дальности полета, россияне стали первыми, кто прошел на тепловом аэростате с открытой корзиной над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Также ими выполнен самый продолжительный полет на таком шаре за полярным кругом.

Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.

Фёдор Конюхов — советский и российский путешественник, писатель, художник. В одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса. Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза).