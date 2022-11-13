Концерн «Калашников» будет руководить поставками экипировки в ВС России РИА Новости: концерн «Калашников» будет руководить поставками экипировки в ВС России

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Концерн «Калашников» станет главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию. Такое решение приняли в Минопромторге, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечает, что эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием 300 тысяч мобилизованных граждан.

Решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим <...> будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках, — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такое решение принято с целью безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях «беспрецедентных вызовов», с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс страны. По словам источника, вся система снабжения в настоящее время «работает в максимально стрессовых условиях».

За последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать, — рассказал он.

Выбор «Калашникова» в качестве контрлирующей инстанции. по словам собеседника агентства, был обусловлен тем, что преджприятия концерна занимались разработкой экипировки солдата будущего первого и второго поколения — «Бармица» и «Ратник».

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что в России рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов. По его словам, весь мир в настоящее время работает над новыми баллистическими решениями, и РФ не следует отставать в этом вопросе. В качестве примера Лушников привел США, где калибр стрелкового оружия увеличивается с 5,56 мм до 6,8 мм.