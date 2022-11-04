В России задумались об увеличении калибра армейских автоматов Президент «Калашникова» Лушников: в России могут увеличить калибр армейских автоматов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов, рассказал РИА Новости президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, весь мир в настоящее время работает над новыми баллистическими решениями, и РФ не следует отставать в этом вопросе.

В качестве примера Лушников привел США, где калибр стрелкового оружия увеличивается с 5,56 мм до 6,8 мм.

Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать, — сказал он.

Лушников добавил, что появление стрелкового комплекса с новым калибром возможно в рамках создания новой экипировки военнослужащего третьего поколения «Легионер».

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 после его применения в спецоперации на Украине. В частности, был исключен режим отсечки по два выстрела и предусмотрена возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.