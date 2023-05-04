Концерн Henkel продал активы в России

Фото: Ina Fassbender/dpa/Global Look Press

Концерн Henkel объявил о завершении продажи активов в России. Сумма сделки оценивается в 54 млрд рублей, покупатель — консорциум местных инвесторов. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil и «Пемос», косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu.

Выход из бизнеса в России завершен, — говорится в заявлении на сайте компании.

При этом продажи Henkel в первом квартале выросли на 6,6% и составили около €5,6 млрд.

24 апреля сообщалось, что Henkel AG добавил в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России возможность обратного выкупа активов. Компания рассчитывает вернуть себе активы через несколько лет.

20 апреля стало известно, что немецкая компания подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Ранее сообщалось, что известные бренды бытовой химии концерна Henkel в России начали появляться в маркетплейсах в новом виде — у них сохранились названия, но теперь они написаны на кириллице, а не на латинице. Например, порошок Persil теперь в том же дизайне представлен как «Персил». Также в линейке товаров появились русифицированные бренды кондиционера для белья «Вернель» и туалетные блоки «Бреф».