Комплекс «Адъютант» улучшат с учетом нюансов поставляемого Украине оружия

Фото: Минобороны РФ

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» для тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) будет усовершенствован с учетом характеристик поставляемых Украине западных вооружений, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023. По его словам, модернизация коснется механизмов защиты от воздушных атак противника.

Именно так. Сейчас отрабатываем модернизацию данного комплекса с точки зрения средств воздушного нападения, которые как применяются, так и будут разрабатываться вероятным противником, — отметил собеседник агентства.

Высокомобильный тренировочный комплекс «Адъютант» способен имитировать крылатые цели и беспилотники. Он используется для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Вооруженные силы России обладают мощным оружием, которое не способна перехватить ни одна система ПВО. Это ракетный комплекс «Искандер-М». По словам эксперта, комплекс IRIS-T, который Минобороны Германии планирует передать на вооружение Киеву, окажется бессильным перед этими ракетами оперативно-тактического класса.