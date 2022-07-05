Компанию из США могут оштрафовать за отказ локализовать данные в России Американская компания Ookla может заплатить 6 млн за отказ локализовать данные в России

Штраф в размере 6 млн рублей может заплатить американская компания Ookla за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ, об этом сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке. Туда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении. Компания занимается оказанием услуг в сфере интернет-аналитики.

Обвинения компании предъявлены по статье о невыполнении оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством сети «Интернет», обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления и хранения персональных данных граждан РФ. В суде уточнили, что заседание по этому делу назначено на 12 июля. Если организация будет признана виновной в данном правонарушении, ей грозит штраф на сумму до 6 млн рублей.

Закон «О персональных данных» обязывает компании — как отечественные, так и иностранные — хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требования локализации предъявляются к иностранным компаниям, не имеющим физического присутствия в стране, но осуществляющим деятельность, направленную в том числе на территорию страны.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Сумма штрафа составила 2 млн рублей.