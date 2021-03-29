«Коммерсант»: алгоритмы соцсетей смогут отключать по желанию пользователей

https://static.news.ru/photo/502fb5f0-d5ef-11ea-884a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подвергать независимому аудиту и отключать по желанию пользователей рекомендательные сервисы в социальных сетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах предложила комиссия по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, комиссия предлагает ввести понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», и определить границы для регулирования конкретных операторов через показатели аудитории. Предполагается регулировать площадки с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки, а также площадки, на которых обрабатываются данные более чем 500 тысяч пользователей из РФ за сутки.

Участники комиссии полагают, что пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные сервисы, при этом необходимо сохранить доступность самого сервиса.

По словам главы комиссии Александра Журавлёва, рекомендательные сервисы создают искусственный интерес к товарам и оказывают влияние на общественное мнение, повышая тем самым риски возникновения социальных конфликтов.

Издание сообщает, что предложение было направлено главе Минцифры Максуду Шадаеву, руководителю комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и заместителю председателя комитета по законодательству и государственному строительству Советы Федерации Ирине Рукавишниковой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработали поправки в закон о персональных данных. Операторы связи теперь не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия, разрешение понадобится и на обезличивание сведений.