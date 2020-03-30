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Члены комитета Совета Федерации по экономической политике соблюдают меры профилактики коронавирусной инфекции. Сенаторы в понедельник пришли на заседание в медицинских масках.

Во вторник Совфед проведёт внеочередное заседание для одобрение законов по инициативам президента РФ Владимира Путина из-за пандемии COVID-19. Перед этим своё решение по документам должны вынести комитеты палаты, передаёт ТАСС.

Глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко ранее рассказала, что его члены примут участие в заседании 31 марта в удалённом режиме через систему «Мобильное рабочее место члена СФ». Лично в зале заседаний будет присутствовать только сама Святенко.

Сейчас в России подтверждены 1534 случая заражения коронавирусом, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор назвал условия эффективности медицинских масок.