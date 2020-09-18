Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06

https://static.news.ru/photo/cb32a97c-fa4f-11ea-99dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг отметки 1,06. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, вырос до 1,13. И для страны, и для столицы это максимальные уровни со 2 июня и 8 мая соответственно.

В ХМАО и Санкт-Петербурге коэффициент составил 1,03, в Московкой и Иркутской областях — 1,06, в Ростовской — 1,07, в Нижегородской — 1,09. В Воронежской области он вырос до 1,13 — максимума с 13 июня. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом коэффициент ниже единицы. В Свердловской области он составил 0,99. В Красноярском крае этот показатель четвёртый день равен 1, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 6065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 1460 (24,1%) новых пациентов с коронавирусом недуг проходит без клинических проявлений. Всего с начала пандемии COVID-19 заразился 1 097 251 россиянин. В оперштабе подчеркнули, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 114 человек с коронавирусом. В общей сложности в РФ после заражения умерли 19 339 россиян. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписали 5255 пациентов. Всего в стране число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 906 462 человек.