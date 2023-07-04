Коц призвал Кадырова смыть пятно с Чечни: что пишут военкоры 4 июля Telegram-каналы осудили нападение на журналистку Милашину

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Российские военные корреспонденты и блогеры в большинстве осудили нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Telegram-канал «Рыбарь» рассказал об адаптации российского ПВО к западным вооружениям, а Александр Сладков объяснил, почему ВСУ готовится оборонять Харьков. О чем пишут военкоры 4 июля — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный: «На Storm Shadow делали большие ставки»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, говоря о перехваченной в Запорожской области крылатой ракете Storm Shadow, напомнил, что Киев много ставил на высокоточные системы поражения большой дальности при планировании наступления.

«Сбитая российскими системами ПВО англо-французская малозаметная крылатая ракета Storm Shadow. На эту высокоточную систему вооружения киевский режим и натовские военспецы делали серьезные ставки при подготовке к наступательным действиям», — отметил Поддубный.

Фотографии сбитой ракеты Storm Shadow с минимальными повреждениями, по данным Mash, опубликовали военнослужащие добровольческого батальона «Барс-11». Предполагается, что неповрежденные части отправятся в Россию для изучения методом обратного инжиниринга.

Фото: Rept0n1x, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Ракета большой дальности Storm Shadow

«Рыбарь»: «ПВО начинает адаптироваться к ракетным атакам»

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» отмечают, что крылатые ракеты Storm Shadow — непростая цель для ПВО. Сбивая малозаметные цели, отечественные ПВО развиваются.

«Как мы писали ранее, боеприпасы этого типа являются непростой для перехвата целью из-за низкого профиля полета и использования в конструкции радиопоглащающих материалов. Их появление на поле боя стало новым вызовом для ВС РФ. Все чаще попадающиеся в Сети снимки сбитых Storm Shadow косвенно указывают на то, что российская ПВО, возможно, постепенно начинает адаптироваться к таким налетам», — отмечают авторы «Рыбаря».

Александр Коц: «Зеленка на лице репортера — пятно на российской Фемиде»

Военный корреспондент КП Александр Коц осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Он полагает, что ситуация бросает тень на российское правосудие.

«Смотрю сейчас фото и видео женщины с переломанными пальцами, обритой головой, залитой зеленкой. И мне в этом случае все равно, о чем писала Милашина и как. Оправдывать избиение журналиста и женщины ее политической или идеологической позицией — это изначально ущербно. Так можно далеко зайти в оправдании криминала. Зеленка на лице репортера — это пятно не только на Чечне. Это может стать пятном на всей российской Фемиде, если преступление окажется безнаказанным», — считает Коц.

Военкор подчеркнул, что задержание виновных в избиении журналистки должно стать делом чести для главы Чечни Рамзана Кадырова и силовиков.

Фото: t.me/babinetssergey

Андрей Медведев: «Нападение на Милашину — гнусное и омерзительное преступление»

Публицист Андрей Медведев назвал нападение на Елену Милашшину гнусным преступлением. Он также подчеркнул, что не разделял взгляды потерпевшей.

«Елену Милашину знаю уже много лет. И сколько лет знакомы, столько же и спорили при каждой встрече. Я никогда не разделял её взгляды, а уж она мои — тем более. С моей точки зрения она порой писала вещи совершенно возмутительные, русофобские и крайне спорные. Но, то, что сделали с Милашиной, — это гнусное и омерзительное преступление», — подчеркнул Медведев.

Герман Куликовский: «Журналистов бить нельзя, а вот сажать можно»

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» военный эксперт Герман Куликовский считает, что если бы журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в свое время взяли под стражу, на нее бы сейчас не напали.

«Журналистов бить нельзя, а вот сажать можно. Посадили бы Милашину несколько лет назад, там множество статьей <...> ее никто бы не избил. А так да, теперь американский агент влияния и российская журналистка в одном лице внезапно стала мученицей», — высказал мнение Куликовский.

Александр Сладков: «Любой успех на Запорожье отзовется нашей активностью в Харькове»

Военный корреспондент Александр Сладков отмечает, что ВСУ продолжают укреплять оборону в районе Харькова и Сумы, а также эвакуируют важные предприятия.

«Украинским войскам до Крыма надо еще дойти сквозь нашу оборону по степи и не попасть в котел. А для нас Харьков в 70 км от Белгорода. Украина сама начала активизировать это направление нападениями на Белгородчину. Теперь опомнились и окапываются, эвакуируют Харьков и Сумы. Любой успех на Запорожье отзовется нашей активностью в Харькове», — пишет Сладков.

Фото: Министерство обороны Украины

Борис Рожин: «ВСУ растратили до 40% резервов для контрнаступления»

Военный аналитик Борис Рожин подвел итоги месяца с начала генерального наступления ВСУ. Фактический результат оказался не таким, как планировали в Киеве и на Западе, считает эксперт.

«Сегодня ровно месяц с начала генерального наступления ВСУ в Запорожской области. За отчетный период противник вместо рывка на Мариуполь и Бердянск втянулся в эпичные бои за Пятихатки, лесопосадки у Работино и смог отгрызть кусок Времевского выступа с несколькими малозначимыми поселками. Результат оказался полностью противоположным тому, что НАТО и США анонсировали всю весну. Растрачено до 40% всех подготовленных Западом резервов. В июле ожидаем 2-ю серию», — резюмирует Рожин.

Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: Министерство обороны Украины

Роман Алехин: «Ситуация с ЧВК „Вагнер“ — это еще не конец»

Военный волонтер Роман Алехин после заявления бизнесмена Евгения Пригожина о «следующих победах „Вагнер“ на фронте» предполагает, что ситуация с попыткой мятежа еще не конец для этой ЧВК.

«Последнее заявление Евгения Пригожина в купе с информацией о том, что „Конкорд“ сменил собственника, но остался у команды, а также возвращение бизнесмену 10 млрд наличных, говорит о том, что это не конец, а начало чего-то», — полагает Алехин.

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин накануне опубликовал обращение, в котором рассказал о событиях 24 июня и пообещал «новые победы „Вагнера“ на фронте».

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