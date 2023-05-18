Климатолог рассказал о темпах глобального потепления в России Климатолог Киселев предупредил об интенсивности глобального потепления в России

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Темпы глобального потепления в России на данный момент в два раза интенсивнее, чем в среднем на Земле, предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что для российских территорий при этом самым опасным является деградация вечной мерзлоты.

Для нашей территории самое важное — это деградация вечной мерзлоты, поскольку около половины территории России находятся в этой зоне. Это значит, что в этих областях повышается опасность всевозможных аварий, а где-то при строительстве объектов инфраструктуры нужно учитывать состояние грунта, — пояснил климатолог.

По его словам, таяние льда и снега в Арктике приводят к дальнейшему повышению температуры. Климатолог уточнил, что в атмосферу выделяются дополнительные массы парниковых газов, которые до этого были заморожены. Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты могут вскрыться могильники животных, в результате чего возрастут риски возникновения всевозможных болезней, предупредил эксперт.

Киселев добавил, что рост температуры воздуха может привести к засухе, нехватке пресной воды и обмелению рек. Он отметил, что в Центральной России этого опасаться не стоит, но для ряда регионов в мире обострение этого фактора может вызвать серьезные социальные и политические последствия.

Киселев ранее рассказал, что исчезновение из-за глобального потепления грозит ряду островных стран, в том числе Нидерландам. По его словам, в России угроза затопления существует для окрестностей Санкт-Петербурга, при этом сам город защищен дамбой. Он предупредил, что таяние льдов может увеличить число опасных погодных явлений.