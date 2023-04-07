Климатолог назвал страны, которые исчезнут из-за глобального потепления Климатолог Киселев предрек исчезновение Нидерландов из-за глобального потепления

Фото: Andrea Merola/www.imago-images.d

Нескольким островным странам, в том числе Нидерландам, грозит исчезновение из-за глобального потепления, предрек старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселев. Он рассказал «Радио 1», что потенциальная опасность есть и для Венеции. В России угроза затопления существует для окрестностей Санкт-Петербурга, при этом сам город защищен дамбой.

Страны и регионы, расположенные в низменных местностях, могут быть затоплены. Это в первую очередь, конечно, относится к маленьким островным государствам. Такая опасность потенциально грозит, Нидерландам и Венеции. Наш Санкт-Петербург защищен дамбой, поэтому всемирный потоп ему не грозит, но окрестности Санкт-Петербурга, в общем-то, могут оказаться затоплены, — рассказал климатолог.

По словам эксперта, таяние льдов Арктики может привести к увеличению числа опасных погодных явлений. Среди них засухи, наводнения и штормы, которые начнут чаще происходить по всему миру. Климатолог уточнил, что статистика страховых агентств показывает рост различных природных катаклизмов в мире в три раза. Основная доля из них приходится на засухи, усиление дождей и ветров.

Эколог Александр Гинзбург ранее назвал увеличение плодородных земель плюсом глобального потепления для России. По его словам, климатические изменения могут привести к оттаиванию Северного морского пути, что сделало бы его крупнейшей в мире транспортной магистралью.