Эколог перечислил плюсы глобального потепления для России Эколог Гинзбург: глобальное потепление может привести к оттаиванию Северного морского пути

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Глобальное потепление может иметь положительные последствия для России, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эколог Александр Гинзбург. По его словам, изменения климата могут привести к увеличению в России площади плодородных земель, а также оттаиванию Северного морского пути, что сделало бы его крупнейшей в мире транспортной магистралью.

Это может привести к увеличению площади плодородных земель, оттаиванию Северного морского пути. Тогда у него есть все шансы стать крупнейшей в мире транспортной магистралью, — подытожил Гинзбург.

При этом изменение температуры лишь на один градус вызовет серьезные перемены во всем мире, поскольку приведет к сдвигу природных зон, отметил эколог. Пока этот процесс идет незаметно, но в течение ближайших 30 лет все станет в разы хуже.

Эколог Аида Леванова ранее рассказала, что глобальное потепление может нанести серьезный ущерб российской экономике. По ее словам, оно создает угрозу для продовольственной безопасности страны, поскольку влияет на сельскохозяйственные циклы. Помимо того, из-за изменений климата конструкции в зоне вечной мерзлоты могут терять устойчивость, что может привести к повреждениям на нефтедобывающих производствах. Эксперт подчеркнула, что на России глобальное потепление отражается быстрее, чем на других странах, из-за холодного климата.