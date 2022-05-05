Кириенко заявил, что пока нельзя провести парад Победы в Донецке и Луганске

Сергей Кириенко / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что пока невозможно провести парад Победы в Донецке и Луганске. По словам политика, время для таких мероприятий в городах Донбасса придёт скоро, сообщает РИА Новости.

В это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придёт, и придёт скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдёт по улицам городов Донбасса, — подчеркнул Кириенко.

Политик, 4 мая посетивший Мариуполь, выступил в освобождённом городе на площади Ленинского комсомола.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин заявил: Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в Донбассе. Они посетили освобождённые города, в частности Мариуполь и Волноваху. Поездка получилась насыщенной, добавил Пушилин.