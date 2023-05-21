Киев отрицает сдачу Артемовска: новости СВО на вечер 21 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: concordgroup_official/t.me

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг взятие Артемовска российскими войсками, сообщают украинские СМИ. По словам Никифорова, на вопрос о том, потерян ли город, украинский лидер ответил: «Думаю, нет».

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что заявление президента Владимира Зеленского о том, что Артемовск еще не потерян для Украины, является враньем. По его словам, российским военным еще предстоит работа по зачистке города, но это не будет связано с перестрелками или освобождением территории.

21 мая Минобороны России подтвердило установление полного контроля над Артемовском, а президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с этим успехом.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские силы уничтожили мост, по которому украинская армия отправляла подкрепление и боеприпасы в Артемовск. Он еще раз подтвердил, что город полностью находится под контролем РФ.

Фото: МО РФ

РИА Новости показало кадры из района «Самолет» в Артемовске, который до последнего находился под контролем ВСУ. На кадрах видно, что в черте района от зданий остались одни руины. На одном из полуразрушенных строений развевается флаг РФ. По словам российского бойца, он был водружен 20 мая по завершении операции в городе.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что Вооруженные силы Украины не смогут отбить Артемовск, потому что если российская армия взяла город под контроль, то уже его не отдаст. По его словам, не стоит бояться соответствующих намерений ВСУ.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что взятие Артемовска под контроль российской армии говорит о политическом и военном преимуществе над Западом и Вооруженными силами Украины. По его словам, войска РФ получают возможность оперативных маневров и вскоре могут полностью освободить территорию ДНР.

Аналитик Василий Дандыкин заявил, что Украина собрала «все, что дали», а российская армия смогла ударить по этому вооружению. Он отметил, что ВС РФ атакуют склады боеприпасов, американские ракетные комплексы и танки. Вследствие этого эксперт полагает, что контрнаступление ВСУ «уже накрывается медным тазом».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что не ожидает использования истребителей F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. При этом он допустил, что эти самолеты могут быть задействованы, если украинским войскам удастся добиться успехов в краткосрочной перспективе. Он также сообщил об обещании президента Украины Владимира Зеленского не использовать F-16 для атак по территории России.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, 20 мая по 15 населенным пунктам Белгородской области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийские и минометные, а также ракеты РСЗО. Он подчеркнул, что один человек получил минно-взрывную травму правой ноги, его госпитализировали. Глава региона отметил, что теперь будет регулярно публиковать дайджест обстрелов за сутки.

Фото: vvgladkov/t.me

Незадолго до этого Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли села Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области. По его словам, в Тишанке снаряд упал возле офиса местного семейного врача, в здании были выбиты стекла. Пострадавших нет.

В Новой Таволжанке осколки от снаряда нанесли повреждения двум частным домам, добавил белгородский губернатор. По его словам, были посечены кровли, фасады и заборы. Пострадавших там также нет, отметил Гладков.

Также стало известно, что в Белгородском районе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

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