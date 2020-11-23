Каждый одиннадцатый пациент переносит COVID-19 в тяжёлой форме

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Доля тяжёлых пациентов с подтверждённым коронавирусом в российских регионах составляет порядка 11%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса он также отметил, что почти в половине случаев у пациентов наблюдается состояние средней тяжести.

В целом в субъектах РФ количество пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, составляет в пределах где-то 11%. В стационарной сети. И порядка 46% пациентов со средним тяжёлым течением, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Как писал NEWS.ru, на территории России, при росте новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, не отмечается увеличение числа смертей в результате COVID-19. Следовательно, отечественная система здравоохранения с нагрузкой справляется. С таким заявлением выступила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

По данным на 23 ноября, за сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больницы были выписаны 16 002 человека. Скончался 361. Общее число заразившихся в России составило 2 144 502 человека, излечились за всё время пандемии 1 611 445, умерли 36 540 россиян.