Капитан и судовладелец «Амура» попросили помощи генконсульства РФ в Саппоро

https://static.news.ru/photo/e769a3cc-c1ad-11eb-828b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: скриншот видео kyodonews.net

Помощи генерального консульства РФ в Саппоро официально попросили капитан и судовладелец «Амура». Об этом РИА Новости сообщил генконсул Сергей Марин.

Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни, — рассказал Марин.

Инцидент с российским судном «Амур» произошёл 26 мая. Корабль шёл из Корсакова в порт Момбецу на остров Хоккайдо. В 23 километрах от порта произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате столкновения японское судно перевернулось. Пять членов экипажа были спасены экипажем «Амура». Тем не менее, позднее была подтверждена смерть трёх японских моряков, находившихся без сознания.

Со стороны россиян никто не пострадал. Члены экипажа не арестованы. Капитан корабля на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.