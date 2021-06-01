«Каневский элеватор» 2021: как Концерн «Покровский» возродил предприятие

Сельхозпроизводители Краснодарского края подсчитали свои достижения: среднемесячное производство комбикормов на «Каневском элеваторе» Концерна «Покровский» в январе-апреле 2021 года увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годичной давности — с 5,7 тысячи до 10,7 тысячи тонн. Всего в этом году компания планирует произвести 120 тысяч тонн продукции, что также в два раза больше, чем в минувшем году. NEWS.ru выяснил, как удалось добиться таких показателей компании, которую после смены собственников удалось вытащить из состояния кризиса и превратить в успешно развивающийся комплекс.

Основа безопасности страны

Пресс-служба Концерна «Покровский»

В условиях пандемии коронавируса сельхозпредприятия стали объектами национальной, в том числе продовольственной безопасности. Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин неоднократно подчёркивали, что развитие сельского хозяйства напрямую влияют на это. Россия должна выйти на полное самообеспечение продовольствием по ключевым направлениям, а работающие сельхозкомпании — защищены от посягательств извне и поддерживаться властями. Поэтому кабмин включил Концерн «Покровский» в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.

Россия считается одним из лидеров мирового рынка зерна, это обусловлено активным развитием животноводства. Ранее «Собеседник» сообщал о новом подходе к производству на Концерне «Покровский», который в первом квартале 2021 года получил выручку в 34 млрд рублей, увеличив чистую прибыль на 87% — до 5,5 млрд.

От выработки отдельных видов сельхозпродукции мы давно взяли курс на создание прозрачного производства. Важно отследить зерно, в каких условиях оно выращивалось, чем его «кормили», и как защищали от вредителей. Уже нет задачи просто накормить людей. Важно, насколько «чист» продукт от консервантов и прочей химии, — рассказывает управляющий ООО «Каневской элеватор» Любовь Недилько.

Возрождение комплекса

Пресс-служба Концерна «Покровский»

«Каневский элеватор» не всегда был лидером в своей отрасли. По словам сотрудников, были времена, когда предприятие было доведено до банкротства, а восстановление компании началось после смены владельцев.

Такие успехи дались нам не просто. Производственный комплекс «Каневского элеватора» мы купили на торгах в 2017 году и без преувеличения могу сказать, что предприятие лежало в руинах. И дело не только в том, что предыдущие собственники не только не вкладывали денежные средства в производство. Они фактически довели в прошлом градообразующее предприятие района до состояния банкротства и разрухи, — заявил управляющий агробизнеса Концерна «Покровский» Станислав Кашуба.

Предыдущим собственником «Каневского элеватора» было АО «Кубаньэкспортхлеб», аффилированное с группой компаний «Агрохолдинг», которую СМИ связывали с семьёй курского бизнесмена Четверикова. В 2010-2013 начались финансовые проблемы и череда банкротств. Многие предприятия группы разорялись, эта участь не миновала и «Каневской элеватор» — началась процедура банкротства. В 2014 году в отношении предприятия ввели конкурсное производство. Как установил впоследствии конкурсный управляющий «Кубаньэкспортхлеб», активы компании были выведены по сомнительным схемам в фирмы, учреждённые директором «Кубаньэкспортхлеб» Белинским.

В 2015 году на гендиректора ОАО «Кубаньэкспортхлеб» Алексея Белинского завели уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. По версии следствия, он вывел имущества на 64,7 млн рублей, а по сути продал весь производственный комплекс — комбикормовый завод, маслоцех, гаражи и железнодорожные пути. Кроме того, фигурант дела передал другому подконтрольному ему предприятию право требования долга на 177 млн рублей. Только долги по налогам превысили 50 млн рублей, писал «Коммерсант». Всего, по данным прокурорской проверки, из «Каневского элеватора» вывели порядка 250 млн рублей.

В итоге Белинский был осуждён Кущёвским районным судом Краснодарского края. Свою вину он признал.

«В 2017 году остатки производственного комплекса ОАО „Кубаньэкспортхлеб“ — почти неработающий элеватор и комбикормовый завод были реализованы на торгах. Их победителем стало ООО „Каневской элеватор“ Концерна „Покровский“. Мы сразу начали возрождение, инвестировав на модернизацию 83 млн. Восстановили здание, транспортную технику, оснастили лабораторию современным оборудованием. Тогда на элеваторе работали 20 человек с зарплатой в 20 тысяч рублей. Сегодня 150 человек со средней зарплатой 40 тысяч рублей», — констатирует Станислав Кашуба.

О восстановлении разрушенного исторического предприятия с гордостью говорят и местные власти. Как пишет РБК, Концерн «Покровский» за свой счёт отремонтировал больницу Каневского района Краснодарского края.

Новые собственники получили предприятие в очень плохом состоянии. Сегодня это градообразующее производство, самый мощный в районе элеватор, завод, который обеспечивает кормами местные предприятия АПК, фермеров, ЛПХ. 150 работников могут содержать 150 семей. Также, Концерн «Покровский» всегда активно участвует в благотворительности, помогая садикам, школам. Только недавно реконструировали инфекционное отделение в райбольнице, — отмечает замглавы Каневского района Сергей Точилкин.

Работа «Каневского элеватора» неоднократно отмечалась на высоком уровне. Например, в 2020 году на агропромышленной выставке «Золотая осень» предприятие получило диплом от Минсельхоза РФ, а в апреле этого года стало победителем конкурса в области качества «Сделано на Кубани».

Сегодня «Каневской элеватор» — часть национального проекта повышения производительности труда и поддержки занятости населения, отмечают в компании.

Планы на будущее

Пресс-служба Концерна «Покровский»

По оценкам аналитиков, Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране. Компания входит в десятку национальных лидеров по объёму обрабатываемой земли и за короткий срок создала более 10 тысяч рабочих мест, отмечал «Московский Комсомолец».

Наши предприятия — градообразующие в Краснодарском крае. Только налогов мы платим более 4,5 млрд рублей в год, постоянно увеличиваем инвестиции и заботимся о сотрудниках. Ежегодно на благотворительность мы выделяем более 100 млн. Причём для Концерна это не дань моде, а философия нашего бизнеса, — говорит гендиректор и совладелец Концерна «Покровский» Андрей Коровайко.

Он также подчеркнул, что вся работа компании гармонирует с усилиями руководства страны, направленными на развитие бизнеса.