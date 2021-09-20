Кадыров выиграл выборы с 99,7%

По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы Чеченской Республики переизбран Рамзан Кадыров. Как сообщается, он выиграл выборы с 99,7% голосов. В соответствии с правилами для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получает 0,15% голосов, а кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%.

Ранее стало известно, кого россияне выбрали новыми губернаторами округов России. Завершилось голосование на выборы в Госдуму РФ, а также на места в парламенте и должности глав регионов.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.