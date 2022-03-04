Кадыров призвал Путина «закрыть глаза» и дать закончить операцию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина «дать закончить военную операцию» на Украине, позволив при этом чеченским бойцам «проявить себя» и использовать все «возможные и невозможные» силы. Аудиосообщение соответствующего содержания Кадыров разместил в своём Telegram-канале.

Переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека — это хорошо. Но гибнут наши братья. <...> На это никто не обращает внимания, — отметил Кадыров.

Он обратился к Путину с просьбой отдать приказ о захвате Харькова, Киева и других городов и при этом «закрыть на всё глаза».

Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на всё глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасёт наше государство и народ, — заявил глава Чечни.

Он также выразил уверенность, что Путин решит «забрать полностью Украину».

Кроме того, часть своего заявления Кадыров посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его не пытаться выйти на Путина, а провести переговоры с ним.

Мы с тобой за полчаса всё это решим. И это будет конец войны, конец бандеровцам, шайтанам, — резюмировал Кадыров.

Ранее Кадыров призывал Путина не останавливать спецоперацию на Украине и заявлял, что никакие переговоры с украинским руководством не нужны.

Он также опубликовал обращение к украинским националистам и показал марш чеченских военных. Он заявил, что бойцы хотят покончить с ними «в одном месте и за раз», и попросил не сбегать.

При том Кадыров заявлял, что любит украинцев и плохо относится к врагам украинского народа. Он назвал их шайтанами, мешающими нормально жить украинцам.