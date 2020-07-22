Кабмин не будет ужесточать экологические нормативы для компаний в Арктике

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Правительство России не планирует ужесточать экологические нормативы для компаний, работающих в арктическом регионе, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Что касается ужесточения экологический требований. Во всяком случае сегодня в планах правительства такого нет. Мы исходим из того, что наша задача — обеспечить выполнение существующего законодательства, — сказал Трутнев журналистам.

Он также отметил, что в данный момент при Минвостокразвития РФ создана рабочая группа, в состав которой входят учёные Российской академии наук (РАН) и МГУ. Её задачей является создание системы мониторинга состояния вечной мерзлоты и выработка рекомендаций по минимизации рисков, связанных с таянием.

Мы эту работу начинали, когда я ещё работал министром природных ресурсов и экологии, сейчас объём программы существенно снизился, к сожалению, это просто вопрос настойчивости, квалификации сегодня существующего экологического блока министерства <…>, — подчеркнул вице-премьер.

Как ранее писал NEWS.ru, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев должен покинуть должность вслед за губернатором Сергеем Фургалом. Об этом заявил экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина политолог Алексей Чадаев.