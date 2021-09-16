К совладелице Natura Siberica подали иск на 1,7 миллиарда рублей

Иск о взыскании порядка 1,7 млн рублей с совладелицы компании Natura Siberica и первой жены основателя бренда Андрея Трубникова Ирины зарегистрировал арбитражный суд Москвы. Иск подан ООО «Натура Сиберика», одной из структур производителя косметики под одноимённым брендом, а также под маркой «Рецепты бабушки Агафьи». Информация о процедуре содержится в картотеке арбитражных дел.

По имеющимся данным, иск поступил в суд в четверг, 16 сентября. К рассмотрению он пока не принят. Третьим лицом дела по документам значится головная структура компании, ООО «Первое решение». Основания исковых требований пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что совладелица бизнеса Ирина Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора об использовании торговых марок «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica. В этой связи производители были вынуждены приостановить выпуск товаров под этими марками и временно прекратить работу фирменных магазинов.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Он основал компанию «Первое решение» в начале 2000-х годов, тогда же появился бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Позже был запущен косметический бренд Natura Siberica. Первый магазин под этим названием появился в Москве в 2012 году.