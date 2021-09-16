К совладелице Natura Siberica подали иск на 1,7 миллиарда рублей

Иск о взыскании порядка 1,7 млн рублей с совладелицы компании Natura Siberica и первой жены основателя бренда Андрея Трубникова Ирины зарегистрировал арбитражный суд Москвы. Иск подан ООО «Натура Сиберика», одной из структур производителя косметики под одноимённым брендом, а также под маркой «Рецепты бабушки Агафьи». Информация о процедуре содержится в картотеке арбитражных дел.
По имеющимся данным, иск
Ранее стало известно, что совладелица бизнеса Ирина Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора об использовании торговых марок «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica и Natura Siberica. В этой связи производители были вынуждены приостановить выпуск товаров под этими марками и временно прекратить работу фирменных магазинов.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Он основал компанию «Первое решение» в начале 2000-х годов, тогда же появился бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Позже был запущен косметический бренд Natura Siberica. Первый магазин под этим названием появился в Москве в 2012 году.