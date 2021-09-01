Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Разрыв лицензионного контракта с владельцем части брендов Natura Siberica стал причиной того, что компания временно закрыла магазины и приостановила выпуск продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.
Буйлов сообщил, что компания вынуждена
Глава компании выразил надежду, что остановка работы окажется действительно временной.
Ранее, 30 августа, совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила договор на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. В результате компания «Первое решение», занимающаяся производством косметики, лишилась права выпуска продукции под данными брендами.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Он основал компанию «Первое решение» в начале 2000-х годов. тогда же появился бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Позже был запущен косметический бренд Natura Siberica. Первый магазин под этим названием появился в Москве в 2012 году.