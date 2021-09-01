Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Разрыв лицензионного контракта с владельцем части брендов Natura Siberica стал причиной того, что компания временно закрыла магазины и приостановила выпуск продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента предприятия Сергея Буйлова.

Буйлов сообщил, что компания вынуждена прекратить деятельность 80 фирменных магазинов и приостановить производство «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

Глава компании выразил надежду, что остановка работы окажется действительно временной.

Ранее, 30 августа, совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила договор на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. В результате компания «Первое решение», занимающаяся производством косметики, лишилась права выпуска продукции под данными брендами.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Он основал компанию «Первое решение» в начале 2000-х годов. тогда же появился бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Позже был запущен косметический бренд Natura Siberica. Первый магазин под этим названием появился в Москве в 2012 году.