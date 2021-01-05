Умер основатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Скончался основатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Planeta Organica российский бизнесмен Андрей Трубников. Ему был 61 год.
О смерти предпринимателя РБК
Предприниматель создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка Natura Siberica, которая в 2012 году переросла в одноимённую розничную сеть. В эту сеть сейчас входят более 55 точек в России и за рубежом. Кроме того, под брендом Organic Shop работают ещё 39 магазинов. Владельцами компаний являются Трубников и члены его семьи.
Как писал NEWS.ru, на 75-м году жизни скончался академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Томска, профессор кафедры патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета, экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий. Соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося учёного выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в телеграмме.