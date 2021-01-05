Умер основатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

https://static.news.ru/photo/81b637f2-5187-11eb-abbe-fa163e074e61_660.jpg Андрей Трубников Фото: Егор Алеев/ТАСС

Скончался основатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Planeta Organica российский бизнесмен Андрей Трубников. Ему был 61 год.

О смерти предпринимателя РБК сообщил его пресс-секретарь. Уточняется, что Трубников умер 7 января в своём подмосковном доме.

Предприниматель создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка Natura Siberica, которая в 2012 году переросла в одноимённую розничную сеть. В эту сеть сейчас входят более 55 точек в России и за рубежом. Кроме того, под брендом Organic Shop работают ещё 39 магазинов. Владельцами компаний являются Трубников и члены его семьи.

Как писал NEWS.ru, на 75-м году жизни скончался академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Томска, профессор кафедры патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета, экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий. Соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося учёного выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в телеграмме.