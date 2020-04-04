Из-за коронавируса в России может возникнуть нехватка бытовой техники

https://static.news.ru/photo/5de1f2de-764b-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

На российских складах бытовой техники в случае прекращения работы в условиях изоляции из-за угрозы распространения коронавируса товаров может хватить недели на три-четыре. Поэтому производители обратились в правительство страны с просьбой не прекращать цепочку поставок продукции во время пандемии.

Письмо соответствующего содержания премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову и мэру Москвы Сергею Собянину написал президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук. Копии послания оказались в распоряжении журналистов. Их подлинность подтвердил представитель Ассоциации.

Онищук написал, что бытовая техника и электроника имеют для людей первостепенное значение. Например, телевизоры и ноутбуки нужны для своевременного получения информации о происходящем в мире, а холодильники — для хранения продуктов, подчеркнул президент Ассоциации.

Светотехническая отрасль обслуживает медицинские и другие объекты, поддерживающие бесперебойную работу социальных городских служб, где часто требуется ремонт и замена вышедшего из строя оборудования. Прошу предусмотреть возможность функционирования участникам всей товаропроводящей цепочки, — приводит письмо Онищука РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, владельцы компаний и офисов по всей России увеличили заказы на тепловизоры. С помощью этого дорогого и узкоспециализированного устройства можно уже на входе в офис выявлять больного сотрудника и отправлять его домой до того, как он передаст вирус коллегам.

Тепловизоры ценой 300–500 тыс. рублей вслед за медицинскими масками и гречкой стали ещё одним дефицитом в России.