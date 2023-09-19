Из российских аптек пропал важный немецкий препарат В России возник дефицит предотвращающего инфаркт «Микардиса»

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Оригинальный препарат «Микардис» немецкого производства начал исчезать с полок российских аптек, сообщают «Ведомости». Лекарство назначается при артериальной гипертензии, которая в некоторых случаях может привести к инфаркту. Выпускает препарат компания Boehringer Ingelheim. Согласно информации Росздравнадзора, еще летом 2022 года она решила прекратить поставки лекарственного средства в Россию.

«Микардиса» нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова. Ситуацию с дефицитом препарата подтвердили в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле».

Представители Росздравнадзора в комментарии ТАСС подтвердили дефицит «Микардиса». Это стало следствием решения Boehringer Ingelheim прекратить поставки. Компания уведомила об этом еще 13 июля 2022 года.

С начала 2023 года препарат в Россию не импортируется. При этом в ведомстве заверили, что на рынке достаточно аналогичных препаратов, в состав которых входит то же действующее вещество телмисартан.

Это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, — сказали в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что американская фармацевтическая компания MSD прекратила поставки в Россию сразу нескольких препаратов, в том числе «Зепатира». Средство назначается при лечении гепатита С.