Ипотеку в России могут распространить на деревянные дома

https://static.news.ru/photo/baa740dc-5af2-11eb-a64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ намерено сделать деревянные дома «полноправным участником ипотечных кредитов». Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что это будет способствовать развитию деревянного домостроения.

Нужно дать возможность индивидуальные жилые дома из домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов, — сказала в эфире НТВ Абрамченко.

Она пояснила, что стратегия развития лесного хозяйства запрещает вывоз необработанной древесины из России и предусматривает организацию её глубокой переработки на территории страны. По словам вице-премьера, в России работают 65 компаний, которые занимаются производством домокомплектов, при этом только 3% их продукции собирается в стране.

Как писал NEWS.ru, по данным Росстата, в 2018 году объём строительных работ вырос на 5,3% и составил 8,4 трлн рублей. Порядка 4% от этой суммы пришлось на малоэтажное жилое строительство. По сравнению с 2017 годом объём строительства подобных объектов вырос практически вдвое. Если ранее более 85% застройки приходилось на элитные посёлки в Подмосковье, то уже сегодня проекты по созданию малоэтажных жилых комплексов и коттеджных посёлков охватывают многие регионы России. Всё это говорит о резком повышении спроса населения, который вызван рядом значительных и принципиальных отличий от жизни в городской среде.

Одним из основных преимуществ малоэтажных жилых комплексов является доступность инфраструктуры. Уже на стадии проектирования застройщик может заявить о создании необходимых объектов социально-культурного назначения.