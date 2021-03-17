Иностранные IT-компании обяжут открывать представительства в РФ

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Правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных IT-компаний. Такое предложение содержится в плане поддержки отечественной IT-отрасли, который сейчас находится на согласовании у профильного зампреда Дмитрия Чернышенко. По мнению экспертов, дочерние структуры могут попросить создать Google, Facebook, Booking и Amazon, чтобы они платили налоги в России.

Планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч пользователей на территории России регистрировать юридические лица в РФ и платить налоги на территории страны, — сообщил «Коммерсанту» информированный источник.

Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв считает, что эта мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний. Отечественные компании обязаны платить НДС, и такое неравенство нередко заставляет их регистрироваться за рубежом.

Под требования готовящейся инициативы могут, например, попасть Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе, — отметил заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.

Как писал NEWS.ru, американская IT-компания Google вводит налог для видеоблогеров, включая россиян. Размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30. Об этом говорится в заявлении компании, прозвучавшем после того, как российские власти объявили о намерении ввести налоги для блогеров, зарабатывающих на рекламе. Удерживать налог с доходов, полученных от просмотра контента американскими зрителями, требует закон США. Поэтому Google будет брать налоги автоматически почти со всех доходов от YouTube с блогеров всех стран.

Налоговая ставка будет зависеть от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Такое соглашение действует между Россией и США.