Инфекционист оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/bd7dda42-9909-11ea-98cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исходя из последних данных о заразившихся коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки, относительно общей ситуации в стране можно говорить о положительной динамике, но не о стабилизации. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

По его словам, положительная динамика в РФ сохраняется на протяжении последних 14 дней. Однако о стабилизации процесса говорить ещё рано, так как сохраняется ежесуточный прирост новых выявленных случаев заражения.

О стабилизации можно будет говорить, когда будут существенно более низкие цифры, — цитирует Викулова радио Sputnik.

В общей сложности число жертв инфекции в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 тысячи человек. Выздоровели 70 209 тысячи.

Как ранее писалNEWS.ru, за последние сутки в России умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.