Иммунолог предупредил о сопоставимой с волной «омикрона» вспышке COVID-19 Иммунолог Крючков предупредил о сопоставимой с волной «омикрона» вспышке COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенью и зимой россияне могут столкнуться со вспышкой заболеваемости коронавирусом, сопоставимой с волной «омикрона», предупредил иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Царьградом». По его мнению, неизвестно, какой штамм вируса проявится с похолоданием.

Не начнёт ли в это время распространяться новая линия вируса с какими-то неприятными свойствами, например патогенностью. Если начнёт, мы столкнёмся с обширной волной, — сказал Крючков.

Он призвал уже сейчас принимать необходимые меры профилактики: ревакцинироваться, носить медицинские маски в общественных местах, использовать антисептик и сохранять социальную дистанцию. Крючков отметил, что вспышки заболеваемости наблюдаются по всему миру, новая мини-волна состоит из нескольких подвидов «омикрона» с доминированием подвидов ВА.4 и ВА.5.

12 июля в столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом москвичам рекомендовали вновь начать носить маски в закрытых общественных помещениях, а также пройти ревакцинацию. Там уточнили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю вырос на 57%, но базовая планка заболеваемости оказалась самой низкой за всю историю пандемии.