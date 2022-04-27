«Их никто не ждёт»: юрист описал сложности российских эмигрантов Юрист Кассин: российские эмигранты сталкиваются с отсутствием рабочих мест

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Российские эмигранты за границей сталкиваются с отсутствием рабочих мест и юридическими трудностями, сообщил управляющий партнёр международной юридической компании «Кассин и Партнёры» Олег Кассин. Отдельная проблема для них — получить вид на жительство, даже не гражданство, отметил он в разговоре с KP.RU.

Те, кто на волне паники собирался уезжать, столкнулись с разными сюрпризами. Во-первых, за границей их никто не ждёт, рабочего места нет. Во-вторых, необходимо решить юридические трудности. Статус беженца для многих не будет доступен, поэтому придётся оформлять временное пребывание на территории другого государства. А дальше большой вопрос: дадут ли им вид на жительство. О гражданстве мы даже не говорим — это длительный процесс, — сказал Кассин.

Он добавил, что, к примеру, в ОАЭ гражданство иностранцам недоступно. А чтобы получить политическое убежище, за границей нужно будет продемонстрировать как доказательство уголовные дела.

Ранее профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва спрогнозировала волну эмиграции из России в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране как «кошмарную» и это толкает их бежать из РФ. Проблема в том, что уезжает молодое и образованное население.