Найдены корабли, с которых нанесли удар по Крымскому мосту RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Поврежденная часть на Крымском мосту

Хакерская группа RaHDit обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. Судя по снимкам, в операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Первый, согласно открытым источникам, двигался из турецкого порта Тузла в румынскую Констанцу. Танкер вышел из гавани 13 мая, заходил в порт Новороссийск, а после дрейфовал в нейтральных водах.

Khudayar Yusifzade вышел из украинского Измаила 5 июля. Он направлялся в греческий порт Элефсиса, однако цели не достиг. Сначала корабль прибыл в Констанцу, а затем выдвинулся в сторону Туапсе. С 7 по 13 июля танкер дрейфовал в нейтральных водах на удалении около 100 км от Новороссийска.

Оба танкера встретились 13 июня. После этого Khudayar Yusifzade все же отправился к Босфору, а Beks Loyal — в сторону Керченского пролива, где находился вплоть до вечера 16 июля без признаков активности. Затем он покинул район, направившись в Констанцу.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщали, что Крымский мост был подорван как раз в ночь на 17 июля. Атаку осуществили примерно в 03:05 при помощи морских дронов.