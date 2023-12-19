Режиссер Гринякин рассказал, как чуть не потерял детей из-за пожара в авто

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Игорь Гринякин

Кинооператор и режиссер Игорь Гринякин в разговоре с NEWS.ru рассказал подробности ЧП, произошедшего с ним в центре Москвы. По его словам, вместе с детьми мужчина направлялся в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма, когда автомобиль неожиданно загорелся.

Согласно данным, инцидент произошел в районе шести часов вечера 18 декабря, на Новинском бульваре. При движении у автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» вспыхнула проводка заднего фонаря. Водитель смог самостоятельно потушить возгорание. Позже выяснилось, что владелец машины — известный оператор и многократный лауреат премии «Золотой орел» Игорь Гринякин.

У меня шесть дочерей. Пятеро из них ехали со мной вчера на премьеру фильма в кинотеатре «Октябрь». Я высадил их недалеко от кинотеатра, они пошли пешком, а я поехал парковаться. И тут проводка машины вдруг загорелась. Пожар удалось потушить самостоятельно, спасибо другим автомобилистам, которые остановились и помогли. К счастью, в итоге никто не пострадал, — поделился оператор.

Ранее массовое ДТП с участием 18 автомобилей, пассажирского автобуса и грузовика произошло на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске. Водители не успевали затормозить на льду и врезались друг в друга. На опубликованных кадрах видно, что один из легковых автомобилей залетел на крышу другого. Еще одна машина оказалась зажата между автобусом и иномаркой.