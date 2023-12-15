Лужа на дороге привела к аварии с легковушками, автобусом и грузовиком Массовая авария произошла в Иркутске из-за прорванной трубы

Фото: t.me/gibdd_138

Авария с участием 18 автомобилей, пассажирского автобуса и грузовика произошла на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске, сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, причиной стала прорванная труба. Вылившаяся вода быстро замерзла, из-за чего на дороге образовался каток.

Водители не успевали тормозить и врезались друг в друга. На опубликованных кадрах видно, что одна из легковушек залетела на крышу другой. Еще один автомобиль оказался зажат между автобусом и иномаркой.

По информации канала, помощь врачей понадобилась лишь одному человеку. На данный момент дорога перекрыта в обоих направлениях. На месте происшествия ведут работы экстренные службы.

Ранее сообщалось о массовой аварии на участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области. По данным регионального УМВД столкнулись 14 автомобилей, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Уточняется, что водители двигались медленно в связи с плохими погодными условиями, поэтому в аварии никто не пострадал. В ДТП попали как грузовые, так и легковые автомобили.