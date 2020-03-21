https://static.news.ru/photo/3cd83854-6b3e-11ea-add6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wen Xiaolin/Global Look Press

Последствием аномально тёплой и малоснежной зимы в России стал высокий риск катастрофических лесных пожаров в европейской части страны, заявили в Greenpeace.

Уровень опасности для Сибири пока оценивается как средний, так как там климатическая весна наступает позже. В европейской же части угроза, по оценкам экологов, максимальная. Состояние лесов там сравнимо с 2008 и 2010 годами, передаёт РИА Новости.

Сейчас очень большой дефицит влаги. Торфяники, например, сейчас сухие, — пояснил руководитель Лесной программы российского отделения организации Алексей Ярошенко.

Причиной пожаров могут стать контролируемые выжигания травы и хвороста. Там, где от этой практики отказываются, например в Амурской области, ситуация намного улучшается. Также понизить риски могут дождливые весна и лето.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать для эффективной борьбы с лесными пожарами новую систему взаимодействия служб.