Госслужащим запретят иметь вид на жительство за рубежом

https://static.news.ru/photo/4c1c4944-5b08-11eb-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, согласно которому сотрудники, находящиеся на государственной службе, больше не смогут иметь вид на жительство в других странах. Также военным, муниципальным и государственным служащим запрещено являться гражданами зарубежных государств.

Изменения будут внесены примерно в 20 федеральных законопроектов. Они предусматривают запрет на замещение государственных и муниципальных должностей не только при наличии иностранного гражданства, но и вида на жительства, а также других документов, которые подтверждают право человека постоянно жить в другой стране.

Сотрудники государственных служб будут обязаны уведомлять работодателя о том, что у них имеется вид на жительство в другом государстве. Кроме того, их обяжут сообщать о прекращении российского гражданства, а также об официально задокументированных планах переехать за границу на постоянное место жительства.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Российской Федерации 11 января поддержало проект закона о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.

Как уточняется в отзыве, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, документ устанавливает ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, а также других должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство.

До этого президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены.